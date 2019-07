Im Hauptberuf ist der in Drensteinfurt lebende Gott-mann beim Kreis Warendorf beschäftigt. Der 59-Jährige ist Teamleiter des Bereichs Gefahrenabwehr im Amt für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit als KBM wird der Drensteinfurter freigestellt. „Diese Konstellation hat sich in den letzten Jahren bewährt und wird auch von mehreren benachbarten Kreisen in ähnlicher Form organisiert. Zudem führt eine ehrenamtliche Aufgabenwahrnehmung zu einer höheren Akzeptanz bei den Freiwilligen Feuerwehren“, heißt es in der Begründung der Verwaltung für ihren Beschlussvorschlag.