Auf Initiative der SPD sind jetzt im ZVM (Zweckverband Schienenpersonennahverkehr im Münsterland) Änderungen an der Struktur der Tarife und an der Preisgestaltung erarbeitet worden. In Zukunft soll es nur noch drei Tarifzonen geben: Zone A für jeweils eine Stadt/Gemeinde, Zone B für eine Stadt/Gemeinde und alle jeweils umliegenden Kommunen, Zone C für das gesamte Münsterland. Für die SPD ist die Einführung des ABC-Modells ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Trotzdem muss deutlich nachgebessert werden. Denn nach dem Vorschlag eines Fachbüros sollen die Ticket-Preise so gestaltet werden, dass sie zwar für einen Großteil der Fahrgäste gesenkt werden, jedoch nicht für alle. Ansatz: „Keiner bezahlt mehr als vorher“. Das ist für die SPD zu wenig. „Hier ist noch deutlich Luft nach oben“, erläutert Detlef Ommen, verkehrspolitischer Sprecher der SPD im Kreis Warendorf. Die Partei fordert, dass die Fahrpreise für alle Fahrgäste deutlich gesenkt werden. „Günstige Ticket-Preise sind ein Baustein für eine erfolgreiche Verkehrswende, in dem der Anteil der Fahrgäste in Bahn und Bus am gesamten Verkehr deutlich steigen muss.“

Für junge Nutzer von Bus und Bahn sollte es, so die SPD, ein kostenloses Ticket für das Münsterland geben.