Aber auch das Vier-Jahreszeiten-Medley mit Vivaldis Ode an Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter vermochte den Himmel nicht gnädig zu stimmen, der seine Schleusen vor Beginn des Konzertes öffnete und bis zum Ende auch nicht mehr schloss.

Die jungen Musikerinnen und Musiker des Jugend-Sinfonieorchesters ließen sich von Wetterunbilden nicht beeindrucken und zauberten ein wenig italienisches Flair in den wolkenverhangenen Abendhimmel über dem Kulturgut. Als heimliche Hausherrin und gute Seele hatte sich Susanne Festge als Vorsitzende des Fördervereins mit Landrat Dr. Olaf Gericke zur Begrüßung wieder eines ihrer schelmischen Wortgefechte geliefert, mit denen sie schon die Besucher der Notti Night beglückt hatten.

In einer lauen Sommernacht hätten die Mädchen der „Himmelsstürmer“ unter Leitung von Ute Rathmer-Schumacher mit so bekannten Canzoni wie „Volare“ das Publikum, wenn nicht gerade tanzen, aber zumindest mitwippen lassen, aber danach war den meisten nicht. Am härtesten traf es die Mitglieder des Jugendjazzorchesters „UniJAZZity“ mit ihrem Bandleader Christian Kappe, die ihren Auftritts ohne schützende Bühne absagen mussten und unverrichteter Dinge sich auf zum Teil weite Rückwege machen mussten. Als Trostpflaster kündigte Blüder an, dass Konzert in anderem Rahmen nachgeholt werden soll.

Holger Blüder

Elf Stücke standen auf dem Programmzettel des zweiten Teils mit dem Großen Sinfonieorchester – darunter Filmmusiken von Ennio Morricone und Nino Rota und Opernklassiker – vor sichtbar gelichteten Publikumsteihen. Die Promis in der ersten Reihe hielten tapfer aus und sangen auch noch die Europahymne mit.