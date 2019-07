Die Rechtslage lässt seit einiger Zeit zu, dass die Straßenverkehrsbehörden von einheitlichen Ampelmännchen abweichen dürfen. Und siehe da: Etliche Städte und Gemeinden haben davon Gebrauch gemacht (etwa Duisburg und Hamm mit der Bergmannsampel, Bergkamen mit der Römerampel, Köln mit gleichgeschlechtlichen Ampelpaaren, Bremen mit der Stadtmusikanten-Ampel, Augsburg mit der Augsburger Puppenkiste-Ampel, Mainz mit der Mainzelmännchen-Ampel oder Trier mit der Karl Marx-Ampel.

Dieser Trend, Ampeln mit Motiven zu versehen, die an bekannte Persönlichkeiten, Figuren oder Identifikationssymbole der jeweiligen Stadt erinnern, ist insbesondere unter Aspekten des Stadtmarketings von Bedeutung, meint die SPD . Denn Beckum sei in der Wahrnehmung seiner Bürger eine Karnevalsstadt. Und weil der „Kater Rumskedi“ das Symbol des Beckumer Karnevals ist, biete er sich deshalb als Vorlage für neue „Ampelmännchen“ an.