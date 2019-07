Rund 160 Bürger sowie Fachleute nahmen das Angebot an, die Zukunft der Region mitzugestalten.

Den Auftakt machte Beckum, wo sich – wie berichtet – rund 80 Menschen im Berufskolleg zum Themenfeld Arbeit, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung trafen. Die Vorschläge wurden schriftlich festgehalten. So konnten potenzielle Maßnahmen weiterentwickelt werden. Dabei wurde zum Beispiel der Vorschlag, den digitalen Kulturwandel im Kreis zu gestalten, in seiner Bedeutung für die Region bestätigt.

Auch beim Ablauf der Zukunftsdialoge spielte die Digitalisierung eine Rolle. Mit sogenannten Mentimeters kam ein innovatives Beteiligungsformat zum Einsatz. Es ermöglichte den Teilnehmern in allen drei Veranstaltungen, Umfragen live mit dem Smartphone zu beantworten. Die Ergebnisse wurden dann unmittelbar auf die Leinwand übertragen und kommentiert.

Auf dem Zukunftsdialog in der LVHS Freckenhorst wurde über Familienfreundlichkeit und Lebensqualität diskutiert. Unter anderem waren Angebote gegen eine Vereinsamung im Alter oder eine Initiative zur Zukunft der ärztlichen Versorgung Projekte, denen die Teilnehmer hohe Bedeutung zusprachen.

Klimaschutz und Umwelt standen im Mittelpunkt des Zukunftsdialogs in der Zeche Westfalen in Ahlen. Die Teilnehmer interessierten sich für Projektvorschläge wie die Umsetzung und der Ausbau eines regionalen Wärmenetzes oder die Stärkung der Multimodalität aus Bahn-, Bus-, Fahrrad- und Fußverkehr. Ein besserer Naturschutz mit dem Erhalt der Artenvielfalt und der Münsterländer Kulturlandschaft waren in den Tischdiskussionen ebenso von zentraler Bedeutung.

Mit dem Abschluss der Zukunftsdialoge startet der Kreis Warendorf jetzt die Online-Bürgerbeteiligung: Ab sofort können alle Bürger noch bis Ende August über die Webseite www.waf2030.de ihre Ideen und Vorschläge einreichen. „Auch in dieser letzten Phase der Bürgerbeteiligung hoffen wir auf viele Anregungen aus allen Teilen der Bürgerschaft“, ruft Landrat Dr. Olaf Gericke dazu auf, die Chance zum Mitmachen zu nutzen.