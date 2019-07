Kreis fördert zwei Projektideen

Kreis Warendorf -

Klimaschutz fängt im Kleinen an. Zuhause, auf dem Weg zur Arbeit, in der Schule – Beiträge können an vielen Stellen geleistet werden. Zwei der vielen Ideen zum Klimaschutz werden bei einem kreisweiten Wettbewerb mit je 1000 Euro unterstützt. „Zum ersten Mal schreibt der Kreis Warendorf den Klimaschutzpreis nicht für schon bestehende Projekte aus, sondern prämiert Projektideen, die mit Hilfe des Preisgeldes bis Mitte 2020 umgesetzt werden“, erläutert Marcel Richter, Klimaschutzmanager des Kreises.