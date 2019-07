Diese Zahl kann sich sehen lassen“, lobte AOK-Präventionsexperte Frank Papesch aus Münster. Jetzt wurden die Schüler für ihr Durchhalten belohnt. Im Rahmen einer Feierstunde im Kreishaus mit Landrat Dr. Olaf Gericke erhielt die Klasse 7a des Albertus-Magnus-Gymnasium einen Kreativpreis für eine der originellsten Ideen. „Wer so engagiert auf die Gefahren des Rauchens hinweist, muss belohnt werden“, freut sich Klassenlehrerin Elisabeth Janßen.

Viele Jugendliche beginnen im Alter von 12 bis 14 Jahren, mit dem Rauchen zu experimentieren. Genau dort setzt der Wettbewerb „Be Smart – Don’t Start“ an. Er richtet sich an Schulklassen, die sich entscheiden, für ein halbes Jahr rauchfrei zu bleiben. Der Wettbewerb fand bereits zum 22. Mal statt und ist die wohl größte schulische Maßnahme der Tabakprävention in Deutschland. „Erfahrungen zeigen, dass dieses Projekt unseren Schülern eine gute Gelegenheit bietet, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen“, sagt Landrat Dr. Olaf Gericke.

In ganz Deutschland motivierte der Wettbewerb im Schuljahr 2018/2019 insgesamt 7112 Klassen mit 185 000 Schülern. Von ihnen blieben 5682 Klassen von November bis April rauchfrei. Das sind 79,89 Prozent und damit ein neuer Rekord. Die Begleitung erfolgte durch das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung IFT-Nord. Dabei gilt: Wenn mehr als zehn Prozent der Schüler einer Klasse rauchen, scheidet die Klasse aus dem Wettbewerb aus.

Folgende Klassen zählen zu den Gewinnern. Ahlen: Fritz-Winter-Gesamtschule Kl. 9.5; Beckum: Albertus-Magnus-Gymnasium, Kl. 7a; Drensteinfurt: Teamschule, Kl. 5b; Everswinkel: Freie Waldorfschule, Kl. 7; Oelde: Thomas-Morus-Gymnasium, Kl. 8b; Ostbevern: Bischöfliches Gymnasium Johanneum, Kl: 7a; Sendenhorst: Realschule St. Martin, Kl. 6a; Telgte: Sekundarschule, Kl. 7b; Warendorf: Gymnasium Laurentianum Kl.7c, Mariengymnasium Kl. 5 und die Städtische Gesamtschule, Kl. 10.7.