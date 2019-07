Ekel Alfred und sein Punsch

„So früh waren wir noch nie fertig“, wundert sich Ludger Bals . Der Geschäftsführer der Kulturinitiative Filou in Beckum und der Vorsitzende Sven Neubert stellten am Mittwoch im alten Beckumer Stadttheater den neuen Spielplan vor.

Noch am letzten Ferienwochenende starten die Beckumer mit einer Wiederaufführung ihres erfolgreichen Frühjahrsstück: „The Beckumer Blues Brothers“. Weil das Publikum auch nach acht Mal noch nicht satt war, legt die Truppe am 23. und 24. August jeweils um 20 Uhr erneut nach. „Schauspieler und Band hatten noch Bock auf eine Fortsetzung“, stellen Neubert und Bals fest. Aber danach ist dann Schluss!

Zum „Tag der offenen Filous“ am 15. September präsentieren die verschiedenen Gruppen der Filou-Werkstatt ihre Angebote: von Tanz über Theater bis Kunst.

Mit dem Theaterstück „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner bringt Filou einen Stoff auf die Bühne, dessen Verfilmung von Sönke Wortmann 2015 nicht den erwarteten Erfolg hatte. „Wir bringen das Stück deshalb wieder zurück auf die Bühne“, erläutert Bals das Konzept. Der Premiere am 28. September folgen noch vier weitere Aufführungen (4. 5. 11. und 12. Oktober).

Bei „Hinter den Kulissen“ am 2. November zeigt die Improvisations-Theatergruppe „Hirnsprung“, was sie alles so drauf hat.

Mit Schlüssellochperspektiven stellt sich am Wochenende 9. und 10. November die Tanzwerkstatt mit ihren rund ein Dutzend Tanzgruppen vor. Bevor es dann weihnachtet, gastieren am 23. November die Mitglieder der „The Elmar Burnett 5“-Bluesband im Stadttheater am Lippweg.

Mit „Der kleine Lord“ widmet sich Filou einem Klassiker, der in keinem TV-Programm zur Weihnachtszeit fehlen darf. Die Vorlage für den 1980 entstandenen Film von Jack Gold lieferte Frances Hodgson Burnett mit seinem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1886.

Ein weiterer Klassiker soll das Jahr 2019 beschließen. Als Doppelfeature präsentieren die umtriebigen Filou-Theatermacher am Silvesterabend ab 18 Uhr Wolfgang Menges unvergessenen „Silvesterpunsch“ aus der Serie „Ein Herz und eine Seele“ mit Alfred Tetzlaff als Ekel und den Dauerbrenner „Dinner for one“ mit Miss Sophie und ihrem Butler James bei der imaginären Party zum 90. Geburtstag des Lady.

Karten gibt es beim Bürgerbüro, ' 0 24 21 / 2 92 22, oder im Ticketshop von „Filou“ auf:

| www.filou-beckum.de/