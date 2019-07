Kreis geht gegen „falsche Polizisten“ vor

Im Kreis Warendorf beteiligen sich rund 70 Apotheken an dieser Aktion. Mit Plakaten in den Geschäftsräumen und ausgelegten Handzetteln sollen insbesondere ältere Bürger auf das Phänomen des falschen Polizeibeamten aufmerksam gemacht werden. Immer wieder gebe es Phasen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Warendorf, wo einer Vielzahl von Senioren eine Einbrechergeschichte vorgegaukelt wird. „In den meisten Fällen legen die Angerufenen auf und informieren die Polizei“, wissen die Beamten. „Dennoch gibt es immer wieder Einzelfälle, bei denen ältere Menschen den Betrügern viel Bargeld und Wertgegenstände aushändigen.“ Das führe zu einer großen psychischen Belastung bei den Betroffenen und sorge für eine hohe Unsicherheit in ihrem Alltag.

„Wir unterstützen die Aktion der Polizei gerne“, betont Christina Rehbaum, Inhaberin einer der beteiligten Apotheken im Kreis Warendorf. „Wir haben zu vielen älteren Menschen eine gute Beziehung und kommen häufig ins Gespräch. Das wollen wir nutzen, um die

Aufklärungsarbeit der Polizei zu unterstützen.“

Woran erkennen Senioren mögliche Betrüger am Telefon? „Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrungsorte von Wertsachen zu geben“, sagt die Behörde und rät: „Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auflegen und informieren Sie die Polizei unter Notruf 110.“