Kritische Pegelstände

Kreis Warendorf -

Trotz der vereinzelten Niederschläge in den letzten Wochen sind durch die hochsommerlichen Temperaturen die Wasserstände in den Flüssen und Bächen gesunken. Die maßgeblichen Pegel in Ems und Lippe sind erneut auf das Mittlere Niedrigwasser gefallen. Sollten die Wasserstände bei ausbleibenden Regenfällen weiter zurückgehen, könnte dies zu erheblichen Schäden für Pflanzen und Tiere bis hin zum Fischsterben führen.