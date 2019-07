„Ich habe denen eine dicke Akte übergeben“, berichtet Stahl. Bisher habe die Bezirksregierung ihm gegenüber immer wieder beteuert, dass ihr von der Ennigerlohner Schulleitung nichts entsprechendes über Vorfälle an der Gesamtschule vorliege. „Jetzt wissen sie es“, unterstreicht Stahl. Und viele andere auch, denn er war mit einem Fernsehteam vor Ort.

Von dem Termin in Münster und seinen persönlichen Erfahrungen berichtete Stahl am Nachmittag rund 100 Eltern und Schülern. Die nahmen das Geschehen mit ihren Handys auf und hörten dem rhetorisch gewandten starken Mann aufmerksam zu.

Zum Auftakt meldete sich Nadine Reuter, die zusammen mit anderen Eltern den Verein „All for one – Ennigerloh gegen Mobbing“ gründen will, zu Wort. Sie bedauerte, dass ihrer Meinung nach nicht nur in unterschiedlichen Facebook-Gruppen nur noch gegeneinander gearbeitet werde.

Tanja Duddek, die Erstellerin der Facebook-Gruppe „*Stoppt Mobbing – Initiative Ennigerloh mit Carsten Stahl“ wehrte sich gegen Vorwürfe, das ihre Mitstreiter alle pressegeil seien. Stahl schlichtete gekonnt, und riet sich zu vernetzen. Als sich die beiden Frauen dann auf seinen Impuls hin umarmten, ernteten sich Applaus von allen Umstehenden.

Nach einer emotionalen Ansprache Stahls, in der er auch Betroffene zu Wort kommen ließ, forderte er die Anwesenden auf, eine Petition wegen der Mobbing-Situation an der Gesamtschule zu unterschreiben. Darin fordern die Unterzeichner die verbindliche Ausbildung aller Pädagogen in der Mobbingprävention und -intervention sowie eine Meldepflicht für Mobbing- und Gewalt-Fälle an den Schulen im ganzen Bundesgebiet.

Mit den eindringlichen Worten „Mobbing zerstört Menschen – Kinder, schweigt nicht!“ richtete Stahl sich an Betroffene, Zeugen und Mitläufer, Gesprächs- und Hilfsangebote wahrzunehmen.