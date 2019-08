Der Imker-Verein Warendorf beendete seine Sommerpause mit einem Besuch beim Berufsimker Heinrich Schnitker in Wadersloh. Der Wanderimker stellte seine bundesweiten Standplätze vor, mit denen er in der Lage sei, eine Vielzahl von Sortenhonige ernten zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des Imker-Vereins.

Um eine rechtskonforme Vermarktung gewährleisten zu können, werden seine Honige alle in einem Labor überprüft. Denn nur was auf dem Honigglas vermerkt sei, dürfe auch darin enthalten sein.

Fachsimpelei

Der Imkermeister fachsimpelte anschließend mit den zahlreich angereisten Imker-Kollegen über den Einsatz verschiedener Bienenbehausungen und diskutierte über die jeweiligen Pros und Contras.

Weiterhin spannte sich der Themenbogen weit über den Zusammenhang von Natur, Umwelt, Agrarpolitik und Trachtmengen hinaus. Ein wesentlicher Schwerpunkt wurde auf die kommerzielle Schädlingsbekämpfung gelegt. Sehr interessant seien die Gegenmaßnahmen der all gegenwärtigen Varroamilbe geschildert. Ein Parasit der in den 70er Jahren aus Asien nach Europa eingeschleppt wurde, und eines der größten Probleme in der Imkerei darstellt. Als Resümee zeichnete sich ein suboptimales Bild der Imkerei für die Zukunft ab, dem Bienenhalter entgegentreten müssen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Hofladen

Aufschlussreich gestaltete sich die Demonstration der Völkerführung und Völkervermehrung. Sehr tiefgründig wurden die einzelnen Phasen beschrieben. Aufgrund der fundierten Kenntnisse des Imkermeisters konnten alle anstehenden Fragen hinreichend geklärt werden.

In dem Hofladen, den Schnitker mit seiner Frau betreibt, werden Produkte von der Biene angeboten. Die Honigvielfalt durfte von den Mitgliedern des Imker-Vereins verkostet werden. Die Imkerei aus Sicht eines Wander- und Imkermeisters zu betrachten, machte die Veranstaltung zu einer eindrucksvollen Weiterbildung. Weitere Veranstaltungen dieser Art sollen folgen.