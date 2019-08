Im vierten Teil unserer Sommerserie geht es nach Oelde-Stromberg. Aus der luftigen Höhe des steilen Bergrückens, auf den die Höhenburg Stromberg gebaut ist, blickt man weit ins Land. Vor rund einem Jahrtausend wurde die Burg von den Bischöfen aus Münster zum Schutz des Hoheitsgebietes als Festung angelegt.

Freilichtbühne

Wenn man durch das Tor des Paulusturms in den Burghof tritt und zur mächtigen Kreuzkirche aufschaut, kann man sich immer noch leicht in die damaligen Zeiten zurückdenken. Jedoch geht es auf der Burg heute viel friedlicher und geselliger zu: jeden Sommer werden die Stufen der Kreuzkirche zur Freilichtbühne.

Parklandschaft

Erholungssuchende haben die Wahl zwischen verschiedenen Picknickmöglichkeiten. Es gibt mehrere Bänke direkt an der Steilstufe mit spektakulärem Blick in die Parklandschaft. Direkt an der Burgmauer neben dem Eingangstor befinden sich außerdem zwei Sitzgruppen mit Tischen und Bänken. Oder man breitet die Picknickdecke einfach irgendwo im Gras aus . . .