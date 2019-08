Paul-Spiegel-Berufskolleg Warendorf: Für alle Bildungsgänge findet die Einschulung am Mittwoch, 28. August, statt. Beginn ist für die Vollzeitklassen um 8.30 Uhr sowie für die Auszubildenden mit Ausbildungsvertrag um 15 Uhr. Schüler, die in einer Berufsvorbereitungsmaßnahme aufgenommen worden sind, und Schüler des Ausbildungsvorbereitungsjahres werden ebenfalls um 15 Uhr eingeschult. Schülerinnen und Schüler, die in die Internationale Förderklasse für Flüchtlinge (IFK) oder in die Klasse „Fit für mehr!“ (FFM) aufgenommen worden sind, werden am Donnerstag, 29. August um 9.45 Uhr eingeschult.

Berufskolleg Ahlen: Für die meisten Bildungsgänge findet die Einschulung am Mittwoch, 28. August, statt. Für die Vollzeitklassen ist der Beginn um 9 Uhr sowie für die Auszubildenden mit Ausbildungsvertrag um 15 Uhr. Die Einschulung der Fachschule für Wirtschaft (Staatlich geprüfte Betriebswirte) und der Fachschule für Techniker (Staatlich geprüfte Wirtschaftstechniker) erfolgt am Donnerstag, 29. August, um 17 Uhr.

Berufskolleg Beckum: Schülerinnen und Schüler mit Ausbildungsvertrag in Industrie- und Handwerksberufen haben in der Regel eine schriftliche Aufforderung mit Angabe der Klasse und des Klassenraumes erhalten. Auszubildende, die keine Nachricht bekommen haben, werden aufgefordert, sich am Montag, 2. September, um 7.45 Uhr im Berufskolleg Beckum einzufinden. Für berufsschulpflichtige Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag ist der Einschulungstermin am Mittwoch, 28. August, um 7.45 Uhr.

Details zu den einzelnen Ausbildungsgängen sowie weitere Einzelheiten zu dem Thema sind online nachzulesen auf den Seiten der Berufskollegs oder im Internet unter www.kreis-warendorf.de.