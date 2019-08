Der Uraufführung des Stücks „Das Märchen, das ich nie erzählt habe“ vorausgegangen war die Eröffnung der auf mehrere Monate ausgelegten Ausstellung „Aliens welcome“, die sich mit der Science-Fiction-Literatur in Westfalen befasst. Damit beschreitet das Museum für westfälische Literatur und seinem Leitungs-Duo aus Prof. Walter Gödden und Manager Dirk Bogdanski unbekanntes Terrain. Galt Science Fiction doch lange Zeit als eher seichtes Literaturgenre, das sich trotz renommierter Schriftsteller wie Jules Verne, Stanislav Lem oder H. G. Wells schwertat, als gleichberechtigt neben anderen Gattungen anerkannt zu werden.

Mit diesem Vorurteil räumt die Ausstellung in dem „spacig“ eingerichteten Gartenhaus und Innenhof auf und rückt zugleich Westfalen in den Fokus. Dass es mit Frank Schätzing im benachbarten Rheinland einen sehr erfolgreichen Autor gibt, der das Science-Fiction-Genre mit höchst intelligentem Romanen bedient, wusste man schon. Aber dass es mit Hartmut Kasper im westfälischen Ruhrgebiet den Storyliner der Perry- Rhodan-Serie gibt, der übrigens auch Autor des Hörspiels ist, war eher nur Kennern der Szene bekannt. Selbst wenn Westfalen nicht unbedingt ein Science-Fiction-Land ist, wie Gödden feststellte, so gilt doch: „Westfälische Autoren waren überall dabei und prägten das Genre auf ihre Weise mit“, wie Gödden, künstlerischer Leiter des Literaturmuseums, feststellte.

Das Hörspiel erfüllte alle Kriterien des Genres: eher absurd klingende Gedankenspiele, plausibel bis fantastische anmutende Zukunftsideen, unterstützt durch Videosequenzen und untermalt durch verfremdete Stimmen aus dem Off, wobei die Zuschauer in der komfortablen Lage waren, die Akteure bei ihrem Tun zu beobachten.