So hatte Stark beispielsweise den AfD-Slogan aufgegriffen: „Nein zum Islam. Aus Liebe zu Deutschland“ – und gegenüber seinen Facebook-Freunden den Kommentar hinzugefügt: „Aber sowas von NEIN . . . erinnert mich an den Ku-Klux-Klan in Amerika“. Einer dieser Facebook-Freunde leitete diese und weitere Äußerungen an Propst Rainer Irmgedruth weiter, der sich mit dem Hospital in Verbindung setzte. Das Direktorium des Krankenhauses entschied daraufhin, den Sender vom Netz zu nehmen und verwies auf „intolerante Äußerungen im Internet und in persönlichen Gesprächen, die nicht mit den Grundsätzen unseres kultursensiblen Krankenhauses in Einklang stehen.“ Schließlich arbeiten im St.-Elisabeth-Hospital auch muslimische Ärzte und Pflegekräfte. Ferner werden viele muslimische Patienten betreut.