Landrat Dr. Olaf Gericke nahm deshalb an der Einschulung teil. „Heute ist ein erfreulicher Tag. Denn mit der Astrid-Lindgren-Schule erweitern wir die wohnortnahen Fördermöglichkeiten. Uns ist es wichtig, dass es diese Angebote gibt“, so der Landrat, der sich über die doppelte Premiere freute und den Kindern und ihren Familien einen guten Start in die spannende neue Lebensphase wünschte.

Ältere Schüler standen für die i-Männchen Spalier und schenkten ihnen zur Begrüßung Schmunzelsteine als Glücksbringer. Schulleiterin Antje Dünnewald hieß die Erstklässler willkommen. Ihre Klassenlehrerinnen sind Britta Pichol und Elke Ostkamp (Klasse 1 c) sowie Katrin Vennewald (1 d).

„Jetzt geht es los – wir setzen unser Förderschulkonzept um“, freute sich Landrat Dr. Gericke. Die bisherige Astrid-Lindgren-Schule (ALS) in Warendorf mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“ hat der Kreis um den Schwerpunkt „Lernen“ erweitert – es entstand die neue Verbundschule Sprache/Lernen. Zudem erhielt die ALS einen zweiten Standort in Beckum. Dort gab es bislang die städtische Overbergschule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“.

Sowohl für die Standorte Warendorf als auch Beckum bringt das wesentliche Neuerungen mit sich. So werden in Beckum erstmals Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache unterrichtet – und umgekehrt gibt es in Warendorf nun auch ein Angebot für den Schwerpunkt Lernen. Zudem werden erstmals an der Astrid-Lindgren-Schule in Warendorf auch Schüler im Sekundarschulbereich unterrichtet: Während es bisher dort nur Kinder im Grundschulalter gab, kommen nun acht Jungen und Mädchen in einer fünften Klasse mit dem Förderschwerpunkt Lernen hinzu.

Die Astrid-Lindgren-Schule in Beckum besuchen insgesamt 85 Schüler. 68 davon gehen in die Klassen 5 bis 10 mit dem Schwerpunkt Lernen wie an der bisherigen Overbergschule.

Der Kreistag hat das Förderschulkonzept im Juli 2019 beschlossen. Nachdem in mehreren Städten des Kreises Förderschulen geschlossen wurden, nimmt der Kreis Warendorf damit selbst das Heft als Träger für neue Förderangebote in die Hand. Dazu zählt auch das Regenbogenschulhaus in Ahlen, das jetzt als neuer „Schulischer Lernort“ für den Bereich Emotionale und Soziale Entwicklung geführt wird. Perspektivisch ist ein zweiter Standort in Warendorf geplant.