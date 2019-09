Ob auf der Obstwiese am Kulturgut Haus Nottbeck, in der Wacholderheide in Telgte oder am Ufer der Blauen Lagune in Beckum; ob allein, zu zweit oder in der Gruppe – im Kreis Warendorf findet jeder seinen ganz persönlichen Lieblingsort für eine entspannte Auszeit unter freiem Himmel.

Darüber hinaus ist das Münsterland mit seinen landschaftlichen Schätzen nicht nur ein Genuss für die Augen. Es gibt auch jede Menge leckere Produkte, die am besten frisch vor Ort gekauft oder gekostet werden und in jeden Picknickkorb passen.

Im siebten Teil unserer Sommerserie lädt der „Tisch der Freundschaft“ in Ostbevern zu einer Rast der besonderen Art ein. In einer kleinen Parkanlage an der Ecke Bahnhofstraße/Grevener Damm kann man nicht nur am Tisch, sondern auch auf dem Tisch Platz nehmen. Der „Tisch der Freundschaft“ ist ein Geschenk des Kulturforums Ostbevern an die Gemeinde zu ihrem 925. Geburtstag im Jahr 2013. Erbaut und aufgestellt wurde der Tisch vom norwegi-schen Künstler Alfred Vaagsvold. Der 14 Meter lange Tisch ist aus 2 Brettern einer alten Eiche zusammengesetzt und soll, so die Intention des Künstlers, die Zusammengehörigkeit sowie Freundschaft zwischen Deutschland und seinem Heimatland Norwegen symbolisieren. Die lange Form drückt Offenheit und Freundschaft aus. Ob für ein opulentes Picknick oder einfach zum Klönen – der Tisch der Freundschaft bietet viele Möglichkeiten für eine kleine Pause.

► Adresse: Tisch der Freundschaft, Ecke Bahnhofstraße / Grevener Damm, 48346 Ostbevern