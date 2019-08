Im Mittelpunkt steht dabei das 2017 angekaufte Liesborner Evangeliar (um 980 entstanden), das dann unter den konservatorisch nötigen Ausstellungsbedingungen an seinem ursprünglichem Bestimmungsort gezeigt werden kann.

LWL-Direktor Matthias Löb übergab jetzt einen ersten Bewilligungsbescheid über 100 000 Euro an Landrat Dr. Olaf Gericke . Die Restförderung soll in den kommenden Jahren fließen.

„Der Kreis Warendorf hat mit dem Ankauf des Liesborner Evangeliars und dem Beschluss zum grundlegenden Umbau des Museums ein starkes Statement für den Stellenwert der Kultur auch abseits der großen Städte gesetzt. Ich freue mich sehr, dass wir den Kreis bei seinen ehrgeizigen Plänen unterstützen können. Am Ende werden wir eine Neupräsentation sehen, die moderne Standards hinsichtlich Raumklima und musealer Erzählung erfüllt und die das Evangeliar entsprechend seiner herausragenden Bedeutung effektvoll in Szene setzt“, sagte LWL-Direktor Matthias Löb. „Die konsequente Ausrichtung des Museumsumbaus auch auf die Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen begeistert mich als LWL-Direktor in besonderem Maße.“

Dankbar für die Unterstützung des LWL ist Landrat Dr. Olaf Gericke: „Diese hohe Fördersumme ist alles andere als selbstverständlich. Sie ist eine wesentliche Säule, mit der wir den Umbau finanzieren und das Museum Abtei Liesborn neu ausrichten können.“

Das Museum will die Handschrift künftig in einem sakral anmutendem, zweigeschossigem Raum als wichtigstes zeremonielles Objekt und Zeitzeuge der Abteigeschichte zeigen. Alle Inhalte sollen mindestens über zwei Sinne erfahrbar sein.