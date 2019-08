Insgesamt 3100 Kilogramm Saatgut bestellte die Kreisjägerschaft im Frühjahr 2019 für eine Fläche von 300 Hektar. Allein die Ahlener Jäger kauften davon 1000 Kilogramm, hob Josef Roxel, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, auf Hof Rödelbronn in Ahlen-Dolberg hervor. „Gemeinsam können wir viel machen, lobte Josef Roxel die Kooperation zwischen Jägern, Landwirten und Kreis. Die Jäger seien mit den Landwirten bereit, etwas für Biodiversität zu tun.

Der Kreis unterstützt die Aktion seit Beginn mit 2500 Euro jährlich und wird das auch im kommenden Haushaltsjahr 2020 fortsetzen. „So geht Klima- und Naturschutz“, betonte Landrat Dr. Olaf Gericke und bezog sich damit auf die aktuelle Klimadebatte. Seit 2005 seien 60 Tonnen Saatgut verwendet worden, was gleichbedeutend sei mit etwa 8400 Fußballfeldern „blühender Kreis Warendorf“. Das komme nicht nur den Tieren, sondern auch dem Tourismus zugute, weil es gut aussehe.

Die Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum (CDU) und Markus Diekhoff (FDP) dankten allen Beteiligten für diesen gelebten und nachhaltigen Umweltschutz, der Erfolg lasse sich an den Insekten sehen. Kreislandwirt Hermann-Josef Schulze-Zumloh strich heraus, dass es auch Landwirte gebe, die unter anderem Blühstreifen- und Flächen anlegten, ohne diese offiziell auszuweisen. Ulrich Bultmann, Kreisgeschäftsführer der Landwirtschaftskammer, gab an, dass es etwa 2000 Hektar Biodiversitätsstreifen bei 75 000 Hektar Ackerfläche gebe, was rund drei Prozent der Ackerfläche ausmache.

Der Dolberger Landwirt und Jäger Werner Rödelbronn zeigte die Bedeutung an seiner Blühfläche auf, wo unter anderem Sonnenblumen, Büschelschön, Gurkenkraut oder Fenchel zu finden sind. „Fenchel ist gut für den Darmtrakt der Hasen“, verdeutlichte er: „Das ist wie eine Hasenapotheke“. Bei intensiver Landwirtschaft gebe es das nicht mehr.