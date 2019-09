Im Jahr 2020 will der Kreis Warendorf weiter kräftig in Schulen, Straßen und seine Gebäude investieren – und gleichzeitig an seinem Konsolidierungskurs festhalten. „Wir wollen weiter Schulden abbauen sowie unseren Pensionsfonds aufstocken. Denn wir müssen in wirtschaftlich guten Zeiten Vorsorge treffen, damit die jüngere Generation in späteren Jahrzehnten nicht über Gebühr belastet wird“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke . Auch die Städte und Gemeinden sollen 2020 in möglichst geringem Maße belastet werden.

Dank hoher Steuereinnahmen steigt die Umlagegrundlage, also die Summe aus Finanzkraft und Schlüsselzuweisungen der 13 Städte und Gemeinden im Kreis, um 16,2 Millionen Euro. Demnach erhielte der Kreis bei einem gegenüber 2019 unveränderten Umlagesatz 5,4 Millionen Euro mehr von den Städten und Gemeinden. „Die Kommunen müssen nach unserem Vorschlag aber nur 3,3 Millionen Euro mehr an den Kreis zahlen. Wir verzichten auf einen Teil der Verbesserung und können so die Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte auf 32,7 Prozent senken. Das ist der niedrigste Stand seit 2007“, erklärten Landrat Dr. Olaf Gericke und Kreiskämmerer Dr. Stefan Funke.

„Damit wir die Städte und Gemeinden möglichst wenig belasten, wollen wir 4,1 Millionen Euro aus unserer Ausgleichsrücklage entnehmen. Das ist möglich, weil die Rücklage durch Überschüsse und Einsparungen wieder genügend gefüllt ist“, berichtet der Kreiskämmerer.

Große Posten im Haushalt sind die Aufwendungen für das Jobcenter (114 Mio. €), das Sozialamt (48 Mio. €) sowie die Zahlungen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die im nächsten Jahr auf 71,1 Millionen Euro (plus 4,4 Mio. €) steigen sollen. „Bei der LWL-Umlage hoffen wir allerdings noch auf ein Entgegenkommen – eine deutlich geringere Erhöhung ist aus unserer Sicht möglich.“

Die Jugendamtsumlage für die zehn Kommunen ohne eigenes Jugendamt steigt um 1,0 Prozentpunkte auf 17,4 Prozent. Das liegt nicht nur an Mehrbelastungen durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), sondern auch am steigenden Bedarf im Bereich Kinderschutz.