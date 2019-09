Ingeborg Pelster als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Warendorf, Elke Schlautmann als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter Kreis Warendorf sowie Andrea Mick als Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Bundesagentur für Arbeit sind optimistisch, dass die „Workshop-Woche“, die in Kooperation mit der gfw im Kreis in diesem Jahr in der Warendorfer Stadtverwaltung durchgeführt wird, viele Interessierte ansprechen wird.

Das kostenfreie Angebot, das im jährlichen Wechsel in Ahlen und Warendorf stattfindet, bietet vom 7. bis zum 10. Oktober spannende Bausteine für all diejenigen, die „auf eine lange Phase der Familienarbeitszeit zurückblicken und sich nun Gedanken über einen Wiedereinstieg machen“. So formuliert es Andrea Mick ganz bewusst für die nunmehr 4. Herbstakademie, die bislang stets auf positive Resonanz gestoßen ist. Die Kommunikationstrainerin Anja Helm wird am Montag, 7. Oktober, mit dem Thema „Die Marke Ich – Werbung in eigener Sache“ starten. Am Dienstag, 8. Oktober, nimmt Helm das Vorstellungsgespräch im Rahmen eines Workshops ins Visier, während am Mittwoch, 9. Oktober, ein Informationsforum angeboten wird. Dort finden die Teilnehmer unter anderem verschiedene Thementische mit Hintergrundinformationen in Sachen Kinderbetreuung, Selbstständigkeit, Weiterbildung, Teilzeit-Berufsausbildung und vieles mehr. Am Donnerstag, 10. Oktober, erläutert die Kommunikationswissenschaftlerin Esther Laukötter, wie die Sozialen Netzwerke im Bewerbungsprozess genutzt werden können.

„Niemand wird in den Workshop zu etwas gezwungen, es geht um Informationen und Netzwerkarbeit“, stellt Elke Schlautmann klar. Interessenten können sich auch zu einzelnen Workshops, die jeweils zwischen 9 und 12 Uhr in der Stadtverwaltung Warendorf, Lange Kesselstraße 4-6, Raum 137 stattfinden, anmelden. Anmeldungen nimmt Ingeborg Pelster unter ✆ 0 25 81/54-11 39 oder per Mail unter: Ingeborg.Pelster@warendorf.de entgegen.