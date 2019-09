„Der Bund muss endlich Gesetze streichen“, betonte Josef Mersmann , Leiter des Seniorenzentrums St. Anna, das Pflegeleistungen in Ostbevern, Telgte, Beckum, Neubeckum und Sendenhorst anbietet. „Wir prüfen uns zu Tode“, schimpfte Mersmann und wies darauf hin, dass es oft sogar konkurrierende Prüfungen und Gesetzeslagen gebe.

Auch Werner Fusenig , Leiter des Altenzentrums St. Josef in Sassenberg, fordert andere Rahmenbedingungen. Er verwies auf das demografische Problem, das erschwerend hinzu käme. „Wir können noch nicht mal mehr FSJ-Stellen besetzen und brauchen dringend Zuwanderung“, schlussfolgerte Fusenig und fügte hinzu: „Einige Häuser schaffen demnächst keine Fachkraft-Quote von 50 Prozent mehr – es sei denn, wir machen die Grenze bald wieder auf.“ Monika Lückener, Leiterin des Edith-Stein-Kollegs (Fachseminar für Alten- und Familienpflege in Warendorf) ergänzte, dass schon heute 70 Prozent der Auszubildenden Migranten seien.

Friedrich Strickmann von der Heimaufsicht des Kreises Warendorf berichtete in der Konferenz auch über 48 Beschwerden, die im vergangenen Jahr an die Heimaufsicht herangetragen wurden. „Die Beschwerden kommen nicht nur von Angehörigen. Auch Mitarbeiter oder ehemalige Mitarbeiter rufen uns an und sagen: Wir schaffen das nicht mehr. Machen Sie dem Ganzen ein Ende.“

Ein Großteil der Beschwerden sei aber aus drei von 90 Einrichtungen im Kreis Warendorf gekommen – dies seien allesamt Pflegeheime für Senioren gewesen. Josef Mersmann zog aus diesen Infos die Bilanz: „Das sind gute Zahlen für den Kreis!“

Der Leiter des Seniorenzentrums St. Anna ging auf einen anderen Gesichtspunkt ein: „Wie manche Angehörige mit unseren Mitarbeitern umgehen, das ist nicht mehr schön.“ Aber es sei eben nicht alles machbar.

Immer mehr benötigt – und schwer zu bekommen – seien außerdem haushaltsnahe Dienstleistungen. Das bestätigte Sozialamtsleiterin Anne Middendorf: „Der Bedarf an hauswirtschaftlicher Versorgung steigt.“

Besonders schwierig sei die Situation in der Kurzzeitpflege (weil Plätze fehlen) und im ambulanten Bereich. Gewarnt wurde vor einer Entwicklung, wie sie sich bereits im Ruhrgebiet abzeichne: Am Wochenende kommt dort oft gar kein ambulanter Pflegedienst mehr.