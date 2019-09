Sozialamtsleiterin Anne Middendorf informierte im Sozialausschuss, dass sie bei den Trägern der stationären Pflege immer dafür werbe, mehr – oder überhaupt – Plätze für Kurzzeitpflege einzustreuen. „Die Heime scheuen sich vor der Kurzzeitpflege, weil diese mit einem hohen Personalaufwand verbunden ist, der nicht refinanziert wird.“ Zudem sei die Kurzzeitpflege schwer planbar. „Manchmal ist derjenige, der in die Kurzzeitpflege sollte, plötzlich im Krankenhaus – oder bereits verstorben.“ Wichtig sei daher, eine andere Finanzierung hinzubekommen.

Im gesamten Pflegebereich halten derzeit 90 Einrichtungen im Kreis Warendorf 3803 Plätze vor – 87 Prozent davon vollstationär.

510 weitere Plätze sind im Moment geplant. Zwei neue stationäre Heime wollen insgesamt 133 Plätzen schaffen. Und in 22 Wohngemeinschaften sollen künftig 215 Plätze für Bewohner zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sollen in elf Einrichtungen noch 162 Plätze in der Tagespflege ausgebaut werden.