Das kreisübergreifende Projekte startete bereits im Frühjahr 2018, wie Ilka Kleikemper als Vertreterin der Entsorgungsgesellschaften AWG und GEG berichtete. In einem Arbeitskreis prüften die Teilnehmer eingehend unterschiedliche Konzepte und entschieden sich für das Mehrwegmodell von „CupForCup“.

„Das Unternehmen stammt aus Düsseldorf und agiert europaweit“, berichtete Kleikemper. „Wir können hier im Kreis damit 640 000 Menschen erreichen“. Ziel sei es, möglichst viele Verbraucher und Unternehmen dazu zu bewegen, an dem Projekt teilzunehmen. „Wir wollen damit der Verschwendung entgegen wirken“, betonte Warendorfs Bürgermeister Axel Linke.

Der grüne Mehrwegbecher wird in zwei Größen erhältlich sein. Das Prinzip erinnert an Pfandflaschen: Gegen ein Euro Pfand wird der Becher mitgenommen und kann an einer anderen Stelle wieder eingetauscht werden. Der Becher wird hierbei nicht neu befüllt, sondern gegen einen frischen ausgetauscht. Der Behälter wird dann in einer Industriespülmaschine gereinigt. „Der Becher kann mindestens 600 Mal in die Spülmaschine gesteckt werden und ist zu 100 Prozent recycelbar“, beschreibt Ilka Kleikemper die Prozedur.

Im Stadtgebiet Warendorf werden in den nächsten Tagen 24 potenzielle Ausgabestellen angeschrieben. Bestellung und Beratung laufen umkompliziert über „CupForCup“. Die Verbraucher können sich via App des Unternehmens auf dem Laufenden halten. Hier finden sie alle Betriebe, die das System unterstützen.

Mit der Aktion reiht sich der Kreis zwischen Großstädten wie Hamburg und Berlin ein, die ebenfalls auf das recycelbare Modell setzen.