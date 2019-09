Mit klaren Konturen „back to the Roots“

Das Kreativteam hatte vorgearbeitet, um den rund 50 Besuchern in der Kreishandwerkerschaft beim Style Jam in gut zwei Stunden möglichst viele Trends zeigen zu können. So waren die Haare der Modelle im Vorfeld gefärbt worden, Bärte rasiert und bei komplizierten Schnitten bereits Hand angelegt worden.

„Auch Männer ändern ihre Haarfarbe. Von Kupfer bis blond“, berichtet Fiol Thormann, bevor Silvia Lömke mit dem ersten Modell die Bühne betritt. Es ist Jonas Schleyer . Der Siebzehnjährige hat eine Komplettveränderung hinter sich. Der Bart ist ab, die Haare in einem Kupferton gefärbt und der Pony extrem kurz. Der Look ist mutig und strahlt Selbstbewusstsein aus. Die Zuschauer sind begeistert. Auch Jonas Mutter ist glücklich. „Das steht ihm so gut“, freut Martina Schleyer sich. Auch ihr zweiter Sohn, der 19-jährige Florian, hat sich als Modell zur Verfügung gestellt. Er ist erblondet. „Die Farbe ist auch ein Statement. Das muss man sich trauen“, gibt Silvia Lömke zu.

Kathi Schulze Ahlke hatte zwischenzeitlich Raphael einen gradlinigen Haarschnitt im Revolte-Style verpasst. Das Deckhaar fällt nun einfach gerade und strukturiert in die Stirn und im Seitenbereich sind einzelne Partien aufgestellt. „Das können nur Friseure“, sagt die Meisterin selbstbewusst.

Extravagant geht es weiter. Fiol Thormann zeigt den grafischen Box Bob, der weiche Struktur und harte Konturen mit einem akkurat geschnittenen und dichtem Pony vereint. Abgerundet wird der Look durch einen Trend aus den 90ern. Das Kreppeisen ist wieder da, wird aber nicht so plakativ wie früher eingesetzt. Modell Steffi ist am Ende zufrieden. Ebenso wie Sandra, die von jeher mit ihren Naturlocken zu kämpfen hat. Kathi Schulze Ahlke hat den perfekten Schnitt für sie und bringt die Haarpracht mit einem Diffuser in Form.

Im Rahmen der Präsentation wurden auch die Talente der Auszubildenden ausgezeichnet. Die Erstplatzierte ist Tina Marie Pilkmann. Platz zwei holt sich Jessika Lorenz und den dritten Rang belegt Laura Dujo.