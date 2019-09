Mit der Familie ab ins Grüne

Um genau zu sein ist, es eigentlich der Traum des jungen Familienvaters: „Ich hatte immer einen Bezug zur Natur“, sagt der Neubeckumer mit kroatischen Wurzeln. Von seiner Oma hat er jede Menge über Gartenarbeit und Gemüseanbau gelernt. Seine Frau, die aus Berlin stammt, hat da keine Erfahrung und wohl auch weniger Neigung. Aber sie lerne die Vorzüge gerade kennen, registriert ihr Mann stolz. Gelegentlich komme sie sogar alleine mit dem sechsmonatigen Mateo hierher, lasse ihn auf einer Decke spielen und zupfe hier und da ein wenig Unkraut.

Die Kleingartenanlage ist ein Paradies für Kinder, davon sind die Männer im Vorstand fest überzeugt. „Wir haben die Goldene Regel der offenen Gartentür“, erzählt der Vorsitzende Stephan Stein . Wenn die Tür offen ist, darf jedes Kind kommen. „Und plötzlich hast du ein halbes Dutzend davon im Garten“, schmunzelt Luigi Mairo , der Stellvertreter.

Serdarusic ist seit Januar stolzer Besitzer der Parzelle und hatte damit viel Glück. Über mangelnde Nachfrage kann sich der Verein nicht mehr beklagen, es gibt eine Warteliste. Dass die Parzelle frei wurde, sei unerwartet gewesen, sagt Stein. Nur ein Schild am Gartenrand machte darauf aufmerksam, und so verdankt Serdarusic es auch einem Bekannten, dass er auf das Paradies sechs Minuten vor seiner Haustür aufmerksam wurde. Bereits seit einiger Zeit hatte er sich – auch per Internet – umgesehen, sogar bis nach Ahlen.

Im Schatten der Bäume hat Ivana Serdarusic eine Spieldecke ausgebreitet um mit Söhnchen Mateo und dessen Cousine im Freien zu spielen. Foto: Privat

Das Durchschnittsalter der Pächter am Butterkamp ist vergleichsweise niedrig – „so um die vierzig“ – viele Familien sind darunter – das ist hier Prinzip. Die Kosten sind günstig, denn es gibt kein Vereinsheim, nur eine gemeinsame Toilettenanlage, und keine Strom- und Wasserversorgung bis in die Laube. Wer Strom braucht, wirft an der zentralen Versorgung neben dem Eingang einen Jeton ein und steckt sein Kabel an. Für die Wasserversorgung gibt es auf dem Gelände verteilt Schlegelpumpen. „Das ist unglaublich entschleunigend“, schmunzelt Stein. Man habe viel Gelegenheit zum Reden und das trage zur entspannten Stimmung im Verein bei.

Garten-Tipp Tomatenanbau Die Tomaten in Boze Serdarusic Gewächshaus sehen auf den ersten Blick vernachlässigt aus. Die Blätter rollen sich vor Trockenheit auf. Alles Absicht, betont der Kleingärtner. Die Tomate komme aus Gebieten mit wenig Regen. Wenn sie weniger gegossen werde, würden die Früchte weniger üppig, aber umso aromatischer. Der Kleingärtner düngt mit Pferdemist, häufelt die Wurzeln gut an, um dort Feuchtigkeit zu halten, und knippst beständig überzählige Triebe am Stamm aus. Die Kraft soll nur in die Frucht gehen. Bei Ungezieferbefall rät er zu einer Mischung aus Milch und Wasser, mit der die Pflanze besprüht wird. „Das stinkt gewaltig, aber es gibt nichts Besseres!“ ...

Um die Harmonie, auf die man stolz ist, zu erhalten, klopft der Vorstand Interessenten in einem Bewerbungsgespräch genau ab. Das musste auch Serdarusic überstehen, ehe er sich mit dem Vorbesitzer über die Ablösesumme für die Parzelle einig werden konnte. 1000 Euro kostete ihn der Traum und einige Naturalien aus der diesjährigen Ernte.

Dass trotz Prüfung etwas schief gehen kann, belegt ein Garten etwas weiter, direkt an der meterhohen Metallwand, die die Anlage vom Zementwerk trennt. Wenn erst der Müll beseitigt ist, wird hier bald eine weitere junge Familie wirtschaften. In dem Vorpächter hatte sich der Vorstand vor etwa zwei Jahren allerdings heftig getäuscht. Der Fall, der bis vors Landgericht in Münster ging, belegt, dass es für Kleingärtner, die dem speziellen Kleingartengesetz unterliegen, schwieriger als für viele andere Vereine ist, ein unpassendes Mitglied wieder los zu werden. „Ein Part gibt am Ende auf“, zuckt Fisnik Voca, Beisitzer im Vorstand, die Achseln. Besser nach vorne schauen.

Und da freut sich Serdarusic auf gemütliche Tage in seiner „Wohlfühloase“ und auf die erste eigene Ernte. Für die romantischen Abende hat er in einem der vergrabenen Regenfässer im Garten eine Flasche Wein kühl gelegt.