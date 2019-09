Klimawandel stresst die Bauern

Herzlichen Dank dafür sagte Landrat Dr. Olaf Gericke . „Das drückt die Verbundenheit zwischen dem Kreis und der Landwirtschaft aus.“

„ Ganz so einfach wie das Binden einer Hochzeits-krone ist es bei der Erntekrone nicht. " Peter Stratmann

Kammerpräsident Karl Werring wies darauf hin, dass die Ernte schon im zweiten Jahr in Folge wegen der Dürre eher schlecht ausfiel. Vor allem die Rindviehhalter hätten Probleme gehabt, weil viel Futter zugekauft werden musste.

Der Einfluss der Landwirtschaft auf das Klima mache bundesweit sieben Prozent aus, so Werring. „Deswegen stört es uns, wenn die Landwirte in der öffentlichen Diskussion als Hauptverursacher hingestellt werden.“

Trotz der Einbußen sei die Ernte immer noch Anlass, um vor allem Dank zu sagen. „Wir sollten nie vergessen, in welcher Situation wir leben – und in welch schwieriger Lage Menschen in anderen Regionen sind.“