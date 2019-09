Am Sonntag endet dann Beckums 1. Schokofahrt mit der Einfahrt auf den Marktplatz. Ute Bayer von der Steuerungsgruppe Fairtrade Beckum unternimmt anlässlich der Fairen Woche mit dem Fahrrad die erste so genannte Schokofahrt nach Amsterdam und zurück. Ein ortsansässiger Elektrohändler stellt der Beckumerin für die 280 Kilometer lange Strecke (ein Weg) ein Elektro-Lastenfahrrad zur Verfügung. In zwei Etappen fährt sie mit zwei Bekannten in die Grachtenstadt und wird dort fair gehandelte Schokolade aufladen. Der Kakao kommt mit dem Segelschiff CO-frei aus der Karibik. Daraus stellt eine Amsterdamer Manufaktur (www.chocolatemakers.de) CO-frei Schokolade her. Mit 4000 kleinen Täfelchen in zwei Geschmacksvarianten und weiteren Tafeln wird Ute Bayer am 6. Oktober um 14 Uhr auf dem Beckumer Marktplatz einradeln. Die kleinen Täfelchen werden dann in den Geschäften an die Besucher verteilt.

Rund 15 Vereine stellen an diesem Tag sich und ihre Arbeit von 13 bis 18 Uhr im Rahmen der Veranstaltung „Beckum hat viele Gesichter: Wir sind die Vereine“ vor, darunter ist auch die Steuerungsgruppe Fairtrade, die fair gehandelte Schokolade verkaufen und von ihrer Arbeit berichten wird.

Parallel findet auf dem Marktplatz außerdem noch ein großer Staudentausch statt.