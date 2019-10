Viel zu oft gingen Lebensmittel in Plastikverpackungen unter. Diesem übertriebenen Verbrauch an Plastik gelte es entgegenzusteuern, „um das Leben für unsere Kinder und Kindeskinder lebenswert zu erhalten“.

Dieses Anliegen veranschaulichen die Landfrauen durch zwei Lebensmittelkörbe mit gleichen Lebensmitteln, aber deutlichen Unterschieden in der Darstellung. „Ist dieser Verpackungswahn wirklich notwendig?“, fragen die Landfrauen. Sie sehen im Hinblick auf nachhaltiges Handeln noch erhebliches Verbesserungspotenzial. Jeder Einzelne sollte mit seinem Verhalten zu weniger Verpackungsmüll beitragen.

Erst in der vergangenen Woche nahmen rund 40 Landfrauen an einem Seminar teil, in dem vorgestellt wurde, welche Einkaufsalternativen es gibt, um möglichst wenig Verpackungsmüll zu erzeugen. Auffallend war, dass sogar einige Schülerinnen am Seminar teilnahmen. Das Thema verbindet die Generationen, stellt Vorstandsmitglied Gisela Kellner fest.

An Initiativen fehlt es nicht. So backt der Ortsverband Wadersloh beim Kartoffelsonntag regelmäßig Kartoffelwaffeln. In diesem Jahr wurde auf Plastikgeschirr und -besteck verzichtet und Porzellan genutzt. Auch die Milter Landfrauen verkauften Schmorkartoffeln beim Pfarrfest und verzichteten auf Plastikgeschirr.

Die Landfrauen aus Ahlen sind regelmäßig auf der Ausstellung „Neue Ahlener Woche“ vertreten. Die sonst üblichen Coffee-To-Go-Becher wurden durch Porzellanbecher, die extra für diese Aktion angeschafft wurden, ersetzt. Zum Ausleihen stehen diese Trinkbecher jetzt auch für andere Aktionen zur Verfügung.

Ob plastikfreies Pfarrfest, faires Frühstück, Kosmetikseminare zur Herstellung mikroplastikfreier Produkte, Besuche im „Unverpackt Laden“ und Upcycling-Seminare – die Landfrauen sehen viele Möglichkeiten, um den Plastikanfall zu reduzieren.