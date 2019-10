Enniger -

Holger Blüder tritt am Samstag, 12. Oktober. im Rahmen der Dielenabende in Enniger auf. Weil die Nachfrage vorab so groß war, haben sich die Veranstalter entschlossen, ein weiteres Konzert anzubieten. Es findet am Freitag, 11. Oktober statt. Konzertbeginn ist jeweils um 20 Uhr in der alten Pfarrhaustenne. Blüder präsentiert Lieder von Georg Kreisler und Gedichte von Heinz Erhardt.