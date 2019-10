Gründungsvision Welternährung

Der Unternehmensgründer ist zu allererst Maschinenbauer, betont Bernd Eßer , der heute gemeinsam mit Markus Berief , dem Sohn des Gründers, die Geschäfte der Berief Food GmbH in Beckum führt. Eine Vision habe Hermann Berief auch, nur mit der persönlichen Ernährung hatte die sehr wenig zu tun.

Ein Beitrag in der damals beliebten Fernsehreihe „Hobbythek“ brachte Berief senior ursprünglich auf die folgenreiche Idee: Soja, so seine Überlegung, könnte als wichtige Proteinquelle die Frage der Welternährung lösen helfen – nicht statt Fleisch, sondern zusätzlich. Damit ließe sich auf Dauer vielleicht sogar der weltweite Hunger besiegen – ein Ziel, das er unterstützen wollte. Wie? Indem er eine Maschine erfand, die half, Soja in ein industriell zu verarbeitendes, schmackhaftes Lebensmittel zu verwandeln. Mit einem Maschinenbau-Unternehmen für die Lebensmittelindustrie verdiente er schließlich schon lange sein Geld. In einem Alter, in dem andere vielleicht schon an die Rente denken, packte ihn einmal mehr Neugier und Pioniergeist.

„ Wir stehen erst am Anfang. Wir stehen erst am Anfang. “ Bernd Eßer

Doch der Unternehmer kam zu früh. Als seine Maschine, die noch heute als „Tofu eins“ im Beckumer Werk läuft, fertig war, standen Abnehmer nicht gerade Schlange. Fest von seiner Idee überzeugt, gründete Hermann Berief also selbst das „Tofu Kostwerk“ im heimatlichen Diestedde“.

Dass Beriefs Kontakte in die konventionelle Lebensmittelindustrie reichten, sieht Eßer als Grund dafür, dass Berief-Produkte nicht auf die Naturkost- und Reformhausschiene gerieten, die damals vielleicht ein Markt gewesen wäre, sondern sich im regulären Einzelhandel bewährten. Dabei werde inzwischen durchaus in Bio-Qualität erzeugt, „aber wir bewerben das nicht“.

Spätestens mit jedem Fleischskandal bekam das Unternehmen dann frischen Wind unter die Flügel. Moralisch werde es immer wieder in diese Fleischlos-Ecke gerückt, beschreibt Eßer. Doch Berief gehe es gar nicht ums Fleisch. Das Unternehmen produziere einfach rein pflanzlich. „Das ist etwas anderes.“ Soja-, aber auch Getreidegetränke, Tofu und Joghurt gehören zur Produktpalette.

Die Ernährungswende in den Köpfen hat Berief Food ein rasantes Wachstum beschert. 2012 habe man einmal am Scheideweg gestanden: Investoren ins Boot des Familienunternehmens holen oder aus eigener Kraft expandieren? Die Entscheidung fiel zugunsten der eigenen Kraft, und der Kraftakt gelang. Seit nicht nur die Produktions-, sondern auch die Vertriebsschiene systematisch auf Hochtouren läuft, exportiert Berief in 19 Länder. Der Umsatz ist von sieben Millionen Euro 2009 auf 50 Millionen in diesem Jahr gewachsen. 200 Mitarbeiter produzieren seit kurzem in zwei, mit einem unterirdischen Tunnel verbundenen Werken. Und es wird schon wieder eng, die Erweiterung steht fest.

Dennoch sagt Eßer: „Wir stehen erst am Anfang.“ Eine Bohne zu verflüssigen, das werde aus globalem Blickwinkel gesehen, ja noch nicht lange gemacht. Das Thema Welternährung klingt auch bei der heutigen Geschäftsführung immer noch mit.