Der heimische Bundestagsabgeordnete Reinhold Sendker nahm in seiner Einführung Stellung zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz von den Anfängen in den 1950er Jahren bis heute. So sei die Entwicklung des ersten Schach-Computers ein wichtiger Meilenstein für die KI gewesen. Aber, so Sendker, die KI biete nicht nur Chancen, sondern schüre auch Ängste. Hier sei die Politik gefordert, Voraussetzungen zu schaffen, um ethische Grundregeln zu wahren. Hilfreich sei dabei die Orientierung am christlichen Menschenbild.

Auch für Heinrich Wullhorst standen ethische Werte im Umgang mit KI im Vordergrund. Wullhorst stellte die Frage: „Können wir menschlich bleiben oder nicht?“ – „Ja, wir können es, wenn wir es denn wollen“, so sein Fazit. Die Goldene Regel sei: „Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füg‘ auch keinem andern zu!“

Dr. Christian Rusche hingegen beleuchtete das Thema vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. Was ist KI und wie ist die Auswirkung auf die Arbeitswelt? Die Digitalisierung sei ein Megatrend, entwickele sich aber in den einzelnen Bereichen unterschiedlich schnell. Die Erwartungen an die Arbeitnehmer würden sich verändern und Arbeitsplätze wegfallen. Aber durch die Veränderungen würden auch neue Berufe und Arbeitsplätze entstehen. Er warnte allerdings auch vor unerwünschten Folgen, wie dem Scoring-System in China, das auf eine umfassende Überwachung hinausläuft. Grundlage müsse die gesellschaftliche Diskussion sein, wo und wie KI eingesetzt werden soll.

Zu Beginn der anschließenden Diskussionsrunde stellte zunächst Moderator Michael Scheppe die Frage: „Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz und was nutzt das alles, wenn dadurch eine hohe Arbeitslosigkeit entsteht? „Angst ist kein guter Ratgeber“, kommentierte Sendker.

Bei den Gästen standen Fragen zur digitalen Ausstattung der Schulen, autonomes Fahren und die weitere Entwicklung in der Industrie im Fokus.