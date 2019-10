Der Begriff „Heimat“ werde von Seiten ihres Hauses bewusst politisch nicht definiert, betonte die Ministerin. „Heimat bündelt, was Identität stiftet“, umriss sie dessen Inhalt und betonte das Gefühl. Auf keinen Fall sei der Begriff nur in kleinen Orten zu verankern, auch in den Städten gebe etwa das Viertel ein Gefühl von Heimat. Allerdings schafften die Bürger im ländlichen Raum durch ehrenamtliches Engagement, gegenseitiges Vertrauen und gemeinsames Handeln „viel, wofür andere Unterstützung brauchen“. „Bürger im ländlichen Raum können stolz sein, auf das, was sie haben.“

Auf die Diskussion, ob das Land ein eigenes Heimatministerium brauche, ließ sich die Ministerin, in deren Resort zugleich die Gebiete Bau, Kommunen und Gleichstellung fallen, nicht ein. „Über alles schlägt Heimat die Brücke“, hielt sie fest und verwies auf dadurch breit aufgestellte Fördermöglichkeiten. „Heimat mit einem lachenden Gesicht auszustatten“, schrieb sie Heimatvereinen und -verbänden als Aufgabe ins Stammbuch. Dabei mahnte sie, offen für Veränderungen zu sein: „Traditionen entwickeln sich weiter, das ist der spannende Effekt, wenn es um Heimat geht.“

Für Heimatvereine müsse es zunehmend darum gehen „nicht nur Gegenstände, sondern auch Geschichten zu sammeln“, sagte Dr. Hermann Mesch . Sie sollten es sich zur Aufgabe machen, Kinder, die heute früh das Dorf verließen und deren Lehrer oft von außerhalb kämen, mit den heimischen Traditionen vertraut zu machen. Untereinander sollten sich die Vereine im Kreis auch mit Hilfe moderner elektronischer Medien stärker miteinander austauschen.

Die Feier zum 30-jährigen Bestehen des Heimatvereins Everswinkel und des 15. Geburtstags von dessen Mitmachmuseum „Up’n Hoff“ bildeten den Rahmen des diesjährigen Kreisheimattages. An wechselnden Orten mitzufeiern, gehöre auf Kreisebene mit zur neuen Vernetzungsstrategie, sagte Mesch.