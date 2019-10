Ritt durch die „Höhle der Löwen“

„Es war einfach unglaublich, wie wertschätzend die Löwen waren. Wir waren richtig gerührt“, immer wieder betont Christina Terbille, wie beeindruckt sie und ihre Mitstreiterin Sarah Wendlandt von ihrem Auftritt in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen” waren. Dabei wollten die beiden Gründerinnen eigentlich gar nicht ins Fernsehen. Schlussendlich hätten sie sich aber doch dazu durchgerungen: „Wir haben uns gedacht, dass wir ja eigentlich nichts zu verlieren haben“, sagt Terbille, die in Ennigerloh aufgewachsen ist.

Bereits im April liefen die Dreharbeiten zu der Sendung, die in der kommenden Woche am 15. Oktober um 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt wird. Mit ihrer „Pferde App“ traten die beiden Unternehmerinnen vor die „Löwen“. Doch bis dorthin war es ein langer Weg. „Ich habe immer schon gedacht, dass es die Abläufe in Pferdebetrieben erleichtern würde, wenn diese per Smartphone zu steuern seien“, sagt Terbille, die quasi auf dem Pferderücken groß geworden ist und in ihrer Jugend als erfolgreiche Dressurreiterin unterwegs war. Während des Studiums und den ersten Jahren im Job – die Ennigerloherin war unter anderem als Unternehmensberaterin tätig – sei die Reiterei etwas eingeschlafen, doch seit rund fünf Jahren sitze sie wieder aktiv im Sattel. Durch zahlreiche Umzüge habe sie viele Reitställe kennengelernt. Vielfach werde dort über Tafeln, Whats-App-Gruppen oder Kalender kommuniziert. „Ich habe mich beruflich viel mit Prozessoptimierung befasst und immer gedacht: Das muss doch digital einfacher gehen“, sagt die Gründerin.

Richtig „Klick“ gemacht habe es, als sich 2017 bei ihrem damaligen Arbeitgeber die Chance zu einem Stipendiums ergeben habe. Damit konnte Terbille drei Monate lang ihre eigentliche Tätigkeit ruhen lassen und sich voll auf ihr Start-Up konzentrieren. Mit ins Boot kam dann Sarah Wendlandt. „Wir hatten den gleichen Trainer, und bei uns beiden stimmte sofort die Chemie“, erinnert sich die Jungunternehmerin. Das war Anfang 2018. Danach ging es zügig voran, und bereits im August des vergangenen Jahres machten sie sich selbstständig. Im Februar diesen Jahres kam dann der erste Part ihrer App auf den Markt. „Damit haben wird zunächst den B2B-Bereich abgedeckt“, sagt Christina Terbille und erläutert, was die App eigentlich kann: Die Nutzer behalten damit den Überblick über die Aktivitäten eines jeden Pferdes und können so alle Aufgaben rund um Bewegung, Fütterung und der gesundheitlichen Versorgung der Pferde planen. Alle wichtigen Informationen werden zentral verwaltet und auch die Mitarbeiterplanung kann über die App erfolgen. Noch in dieser Woche kommt die Version für die B2C-Nutzer auf den Markt.

„Die Höhle der Löwen“ sei eine tolle Erfahrung gewesen“, sagt die Ennigerloherin, die inzwischen in Bonn lebt. Sie seien ganz ohne Erwartungen vor die Investoren getreten: „Die haben ja alle eigentlich keinen Bezug zur Reiterei.“ Eine Woche hatten Christina Terbille und Sarah Wendlandt Zeit sich auf den Auftritt vor den „Löwen“ vorzubreiten. „Das war schon krass. Da hatten wir gar keine Zeit nervös zu sein.“ Der Auftritt selber sei wirklich entspannt gewesen und immer wieder betont die Unternehmerin die Wertschätzung, die die Investoren ihnen entgegengebracht hätten.