Zu Beginn des Konzertes setzt sich die 43-Jährige in einem langen gemusterten Kleid an den Flügel. Ihre dunkle Stimme elektrisiert das Publikum von der ersten Sekunde an. Danach kommen die drei weiteren Mitglieder der Band auf die Bühne und nehmen ihre Plätze ein. Im Zusammenspiel mit Rob Updegraff (Gitarre), Marti Wren (Bass) und Callum Green (Schlagzeug) entwickeln sie einen sehr speziellen Sound, der wie ein Mix aus Jazz, Pop, Funk und Folk klingt. Dann wechselt Julia Biel die Position und das Instrument, statt des Klaviers jetzt die Gitarre. Die Britin ist Multi-Instrumentalistin, spielt beides ähnlich gut. Vorwiegend eigene Stücke, die vom Leben, von der Liebe, Enttäuschungen, Wut und Trauer handeln.

Ihr bestes Instrument ist jedoch die Stimme mit dem dunklen Timbre, mit der sie die Stimmungen ihrer Lieder wunderbar zum Ausdruck bringt und in der gelegentlich auch der Schalk mitschwingt, der sich klassisch british like als Understatement auf der Bühne mitteilt.

Vorbilder? Billie Holiday, Nina Simone, die isländische Jazz-Sängerin Björk. Und eine Hommage an Amy Winehouse gehört im Verlauf des Abends auch noch zum Repertoire. Der zweite Teil des Konzertes bringt noch eine musikalische Steigerung: Die Band und ihre Frontfrau bürsten verstärkt gegen den Strich, die Balladen klingen noch eine Idee frecher, markanter, noch ausdrucksstärker. Dass Julia Biel exzellent Deutsch spricht, verrät sie im persönlichen Gespräch, dass sie Deutsch und Französisch studiert hat, lässt sich bei Wikipedia nachlesen, dass sie gern nach Deutschland, das Geburtsland ihrer Mutter zurückkehrt, hat sie einem Interviewer anvertraut.

Natürlich lässt sie das Publikum nicht ohne Zugabe von der Bühne, ihrem Solo am Flügel folgt ein grandioses Finale, in dem die Band noch einmal alles gibt. Es ist wie ein musikalisches Summary des Abends.

Nicht nur Christine Sörries, künstlerische Leiterin des Festivals, strahlt. Sie hatte den richtigen Riecher, Julia Biel und ihre Band zu verpflichten. Nottbeck-Kulturmanager Dirk Bogdanski war nicht weniger angetan und lobt die unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Leitung des Festivals, das bis 10. November noch viele besondere Konzerte bietet.