Abläufe im Betrieb verbessern

„Die Sicht von außen, die wir dadurch bekommen haben, hat unseren Blick auf betriebliche Abläufe geschärft,“ sagt Tischlermeister Heinz-Bernd Lohmann , der auch Kreishandwerksmeister ist.

Der handwerkliche Familienbetrieb blickt auf eine 150jährige Firmengeschichte zurück. Mit 34 Fachkräften hat sich die Lohmann Möbel GmbH seit einigen Jahren auf die Fertigung von Schränken für Patientenzimmer in Krankenhäusern spezialisiert und ist bundesweit unterwegs, auch in der Einrichtung von Arztpraxen. „Damit sind wir nicht mehr die klassische handwerkliche Tischlerei,“ erläutert der Chef, der auch Betriebswirt des Handwerks ist, „aber im Kern bieten wir individuelle handwerkliche Leistungen an.“

„ Die Sicht von außen, die wir bekommen haben, hat unseren Blick auf betriebliche Abläufe geschärft. Die Sicht von außen, die wir bekommen haben, hat unseren Blick auf betriebliche Abläufe geschärft. “ Heinz-Bernd Lohmann

Der Handwerksunternehmer ist offen für neue Entwicklungen und damit für die Verbesserung betrieblicher Abläufe. Darüber sprach er mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Handwerkskammer Münster, Thomas Melchert , der auch das Lean & Green-Projekt leitete. Der Tischlermeister machte mit.

Vier Bereiche wurden „unter die Lupe“ genommen: Lean (Verschlankung), Green (effizienter Einsatz von Ressourcen), Digitalisierung und Organisationsstruktur. „In diesen Bereichen sollen Betriebe dafür sensibilisiert werden, Prozesse effizienter zu gestalten“, sagt Thomas Melchert.

Eine Erkenntnis aus dem Check-Ergebnis bei der Lohmann Möbel GmbH: Der Informationsfluss kann verbessert werden. Damit wird der Chef die „nächste Generation“ beauftragen. Die Tischlerei hat bereits die Nachfolgeregelung in Gang gesetzt. Zwei Nachwuchskräfte aus dem Betrieb, Lucas Fonfara und Andreas Vilbusch, sollen in die Unternehmensführung hineinwachsen und Aufgaben umsetzen, die sich aus dem Check ergeben. Zum Beispiel bei der Einsatzplanung und bei der Kommunikation. „Da haben wir Nachholbedarf und dabei werden natürlich alle Arbeitskräfte einbezogen“, sagt Lohmann, der sich ehrenamtlich als Obermeister der Tischler-Innung und als Kreishandwerksmeister engagiert. Sein Fazit zur Teilnahme an dem Projekt ist deutlich positiv: „Der Check hat uns geholfen und auch gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“