Zunächst war der 32-Jährige aufgefallen, weil er an einer Schlägerei am Oelder Bahnhof beteiligt war, die sich gegen 18.15 Uhr ereignet hatte. Der alkoholisierte 32-Jährige hatte sich mit mehreren Oelder Jugendlichen gestritten. Die Polizei stellte die Personalien von acht Beteiligten fest und erteilte allen einen Platzverweis.

Gegen 20.15 Uhr kam es erneut zum Einsatz am Bahnhofsvorplatz mit den gleichen Beteiligten. Dabei soll es zur gegenseitigen Körperverletzung zwischen dem 32-jährigen Oelder, einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen gekommen sein. Die 14-Jährige soll durch einen Flaschenwurf des Erwachsenen am Bein getroffen worden sein. Während die Jungen nicht mehr vor Ort waren, erteilten die Beamten dem 32-Jährigen erneut einen Platzverweis. Des Weiteren forderten sie ihn aufgrund seines alkoholisierten Zustands auf, zu Fuß zu gehen. Das tat der Mann nicht. Er stieg auf sein in einiger Entfernung stehendes Pedelec und wollte davon fahren. Die Polizisten hielten ihn an, nahmen den 32-Jährigen mit und ließen ihm zwei Blutproben entnehmen. Eine für seinen deutlichen Alkoholkonsum und die zweite, weil der Mann angab, Drogen genommen zu haben.