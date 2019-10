Darauf weist das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen hin. Nach aktuell vorliegenden Zahlen sind die Fälle, in denen das Jugendamt wegen möglicher Kindeswohlgefährdung eingeschaltet wurde, von 231 Verfahren im Jahr 2013 auf 475 im vergangenen Jahr gestiegen. Von den 475 Verfahren bezogen sich 182 auf das Kreisjugendamt – alle anderen verteilten sich auf die Jugendämter Warendorf, Beckum und Ahlen.

Susanne Darpe , stellvertretende Leiterin des Kreisjugendamtes, macht auf Nachfrage aber deutlich, dass es in der Realität keine Verschärfung der Situation gegeben habe. „Die Menschen sind sensibler für das Thema Kindeswohlgefährdung geworden. Viele Hinweise kommen von Verwandten und Bekannten.“

In immerhin 42 Fällen habe das Kreisjugendamt aber vor Ort eine „akute Kindeswohlgefährdung“ festgestellt. „Acht Kinder unter sechs Jahren wurden deswegen sofort aus der Familie genommen“, berichtet Darpe. In Notsituationen wie diesen kann das Jugendamt auf Bereitschaftspflegefamilien zurückgreifen, die Kinder vorübergehend bei sich aufnehmen. Auch 14 Kinder über sechs Jahren wurden sofort aus der Familie genommen. Die meisten von ihnen seien Jugendliche gewesen, die zunächst für einige Tage in die zentrale Inobhutnahme in Beelen kamen – bis geklärt wurde, wie es weitergehen kann. Dabei suche das Kreisjugendamt stets eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern.

Die Gründe für das drastische Einschreiten der Behörde bei akuter Kindeswohlgefährdung sind vielfältig – sie reichen vom sexuellem Missbrauch über häusliche Gewalt oder psychische Erkrankung der Eltern.

Um die Prävention zu verbessern setze man auf Netzwerkarbeit, die alle Beteiligten an einen Tisch holt, zum Beispiel Kinderärzte, Lehrer, Erzieher, aber eben auch Mitarbeiter von Polizei und Jugendamt.

Ferner seien alle Akteure mit dem so genannten „Grünen Ordner“ ausgestattet. Darin finden sich konkrete Handlungsanweisungen, die jeder berücksichtigen muss, der einen Fall von Kindeswohlgefährdung bearbeitet.