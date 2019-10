Gemeinsam Kinderseelen heilen

Doch Prof. Dr. Dr. Josef Weglage und sein Kollege Dr. Khalid Murafi erfüllen sich mitten im beschaulichen Drensteinfurter Ortsteil Walstedde mit ihrem Unternehmen, das neben einem großes Ambulanzzentrum eine Klinik und Tagesklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie umfasst, wirtschaftlich tragfähig einen fachlichen Traum.

„Ich habe schon immer von so einer solchen fachübergreifenden Einrichtung geträumt“, schickt Professor Weglage in Murafis freundlich eingerichteten Klinik-Büro dem Gespräch voraus. Durch die Zusammenarbeit verschiedener Professionen, ambulant und stationär, könne den jungen Patienten zügiger, zielgenauer und mit der notwendigen Intensität geholfen werden, so der Grundgedanke.

Zunächst gründete er gemeinsam mit Kollegen 2003 auf der denkmalgeschützten ehemaligen Hofstelle im Dorfkern nur ein kleineres Gesundheitszentrum rund um kinder- und jugendmedizinische Belange, Das Experiment gelang. Familien kommen auch von weit her, weil sich die Fachleute zum Wohl der kleinen Patienten untereinander abstimmen. Das Zentrum wuchs, „doch schnell wurde deutlich, das Konzept greift noch zu kurz“, erinnert sich Weglage.

Je einen Betonstein hat jedes behandelte Kind auf dem bunten „Klinikweg“ bei der Entlassung hinterlassen. Damit soll auch ein Teil der Krankheit symbolisch dort bleiben.

Ab 2009 stand das Thema Klinik und Tagesklinik im Raum, auch unternehmerisch ein Wagnis ganz anderer Ordnung. Weglage und Murafi, der unter anderem Erfahrungen als Ärztlicher Direktor der entsprechenden LWL-Fachklinik in Hamm einbrachte, bewarben sich um den Zuschlag für die kreisweit erste Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im nordrhein-westfälischen Krankenhausbedarfsplan. „Die Kosten- und Entscheidungsträger haben gemerkt, dass wir hier mit Herzblut arbeiten“, erklärt sich Weglage den Zuschlag, der durchaus ungewöhnlich sei. „Es war eine mutige Entscheidung, uns als privatem Träger eine öffentliche Pflichtaufgabe zu übertragen“, erkennt Murafi an.

Der vollstationären Einrichtung, die Weglage und Murafi parallel planten und wie die Tagesklinik 2011 eröffneten, blieb dieser Weg dagegen aus strukturellen Gründen verschlossen und so kam es zur Privatklinik - allerdings inzwischen zu rund 40 Prozent mit Kassenpatienten belegt. Die Ärzte werten das als ein Zeichen der Anerkennung für ihre Arbeit. Sie sind überzeugt, ihr Konzept helfe nicht nur den Patienten, sondern könne auf längere Sicht auch Kosten sparen.

Als finanziell exklusiv wollen sie ihre Privatklinik ohnehin nicht verstanden wissen. Im Gegenteil. Nach wie vor steht die Idee im Fokus, ambulante und stationäre Behandlung so zu verzahnen, dass Kinder und Jugendliche möglichst schnell einen seelisch gesunderen Weg für sich finden– auch und besonders in schwierigen Fällen. Ihr Einzugsgebiet dafür ist bundesweit.

Das Zentrum in Walstedde muss sich wie jedes Unternehmen finanzieren, aber der medizinische Sektor leite die Entscheidung in allen Bereichen, betont Weglage. Das macht die Ärzte zufrieden. Ihre unternehmerischen Freiheiten wissen sie bei aller Verantwortung für die inzwischen rund 300 Mitarbeiter auf dem Campus sehr zu schätzen. „Wir sind so etwas wie ein Familienbetrieb, auch wenn wir nicht verwandt sind“, schmunzelt Murafi.

Die Ideen rund um ihr Grundkonzept sind den beiden Unternehmern noch lang nicht ausgegangen. Eine eigene Krankenhausschule entstand soeben, ein Patientenhotel ist im Bau. Jüngste Idee ist die Westfälische Ausbildungsakademie für Kinder- und Jugendpsychotherapie, damit der Nachwuchs dual eine hochwertige und wirtschaftlich fairere Ausbildung erhält. „Mich stimmt das froh“, sagt Weglage angesichts des aufgehenden Konzepts.