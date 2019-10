„Das Fass zum Überlaufen gebracht hat das Agrar-Paket“, erzählt Degener , der bei den Agrar-Bloggern aktiv ist. Darin hatten die Ministerinnen Svenja Schulze und Julia Klöckner kürzlich einen Kompromiss zwischen Naturschutz und Landwirtschaft auf den Weg gebracht. „Damit ist klar, dass wir künftig die Pflanzen mangelernähren müssen“, schimpft Degener. Denn die Nährstoffe seien an Obergrenzen gebunden.

„Wir sind es leid, ständig der Sündenbock zu sein“. Als Beispiel nennt er die Düngeverordnung. Natürlich sei es wichtig, Nitratgrenzen einzuhalten. „Schuld sind aber nicht nur die Landwirte. Auch viele städtische Kanalnetze sind undicht.“

„Das ist moderner Ablasshandel: Wir kaufen Bio-Eier, aber dafür fliegen wir zweimal im Jahr in den Urlaub."

Nahrungsmittel, die „Bio“ oder „Vegan“ seien, brächten es im Übrigen nicht einmal auf zehn Prozent des Gesamtabsatzes. Nach wie vor sicherten die Landwirte die Ernährung der Bevölkerung. Viele Berufskollegen wollten sich deswegen das Bauern-Bashing nicht mehr gefallen lassen. „Das ist moderner Ablasshandel: Wir kaufen Bio-Eier, aber dafür fliegen wir zweimal im Jahr in den Urlaub.“ Degener legt noch einen drauf: „Die größte Wahlurne in Deutschland ist die Kasse im Supermarkt“.

Der Bauer aus Neubeckum kann nicht vom Hof, wenn etliche seiner Kollegen am Dienstag zur Trecker-Demo aufbrechen. „Ich schätze, dass etwa 50 Trecker aus dem Kreis Warendorf Richtung Bonn aufbrechen und vielleicht 80 in Richtung Münster.“ Das ist dann der laute Protest, zu dem die Agrar-Blogger auch aufgerufen haben.

Der Landwirtschaftliche Kreisverband beteiligt sich weder an der Aktion mit den grünen Kreuzen noch an der Trecker-Demo. Hermann-Josef Schulze-Zumloh, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes, in Warendorf, würde auf seinem Hof kein Kreuz aufstellen. „Das Kreuz ist für mich ein christliches Symbol.“ Auch könne man nicht einfach Kreuze in den Boden rammen, ohne dem Verbraucher den Protest zu erläutern.

Dennoch liegen Degener und Schulze-Zumloh in der Sache gar nicht so weit auseinander. Auch für den Vorsitzender des Landwirtschaftlihen Kreisverbandes hat das Agrarpaket das Fass zum Überlaufen gebracht. „Der Frust in der Branche ist groß“, unterstreicht Schulze-Zumloh und weist auf eine irrationale Diskussion hin: „Wir Landwirte sind sowohl Sündenbock als auch Wunschzettel der Nation.“