Im Anschluss an einen Besuch von Mitgliedern der Jungen Union bei der Westfälischen Landes-Eisenbahn in Lippstadt sprach sich der JU-Kreisvorsitzende Frederik Büscher dafür aus, die WLE-Strecke perspektivisch zumindest von Sendenhorst bis Beckum zu verlängern. „Insbesondere junge Menschen und Arbeitnehmer im Kreis profitieren vom Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der besseren Anbindung nach Münster“, so Büscher.

Zuvor hatte Johann Ubben, Bereichsleiter Eisenbahn der WLE, den Gästen den Aufbau und die Aufgaben des Unternehmens vorgestellt. „Intensiv haben wir über den Ausbau des Streckennetzes, die Förderung des schienengebundenen Verkehrs und die Reaktivierung von WLE-Strecken diskutiert,“ sagt JU-Kreisvorstandsmitglied Benjamin Hammen.

Bei der Diskussion sprach sich Johann Ubben weiterhin für eine Fortführung der Modernisierung der nichtbundeseigenen Eisenbahnen, die Beibehaltung der Förderpraxis durch Bund und Land, eine Gleichberechtigung der Verkehrsmittel, eine Vereinfachung von Genehmigungsverfahren und eine konsequente Verkehrswende aus.