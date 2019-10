Gemeinsam mit den vor- und nachgelagerten Branchen, den Ämtern des Kreises sowie der Stadt Telgte verwandeln sie die Grünfläche östlich der Innenstadt für einen Tag in eine quirlige Aktionsfläche.

Nach erfolgreichen Veranstaltungen auf dem Lohwall in Warendorf (in den Jahren 2000, 2005, 2010) mit bis zu 15 000 Besuchern und im Jahre 2015 in der Beckumer Innenstadt mit rund 20 000 Besuchern findet der nächste Tag der Landwirtschaft am 28. Juni 2020 auf der Planwiese in Telgte statt.

Die Traditionsveranstaltung mit unzähligen Vorführungen, Informationsständen, Mitmachaktionen und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm ist ein Großereignis für die ganze Familie, teilt der Landwirtschaftliche Kreisverband mit.

„Herzstück“ ist der große Aktionsring mit ständig wechselnden Darbietungen, die von Tierschauen bis zur Vorführung landwirtschaftlicher Hightech-Maschinen mit Satellitennavigation reichen. Sämtliche Bereiche der Landwirtschaft werden anschaulich präsentiert – zum Riechen, Schmecken, Anfassen und Mitmachen.

Für die Kinder gibt es ein spannendes Unterhaltungs- und Spieleprogramm und auch kulinarisch lässt die Veranstaltung natürlich keine Wünsche offen.