Nach Liebermann Carl Spitzweg

Der 1808 in München geborene Spitzweg , der sich nach einer Apothekerlehre für die Malerei entschied, gilt als einer bedeutendste Vertreter des deutschen Biedermeier und der Romantik.

Ein wichtiger Aspekt bei den Verhandlungen wird das Thema Sicherheit sein, das sich voraussichtlich nur mit Sicherheitspersonal oder technischen Vorkehrungen lösen lässt. Der Nordflügel steht für die Ausstellung nicht mehr zur Verfügung, denn in diesen Räumen beginnt nach Ende der kommenden Ausstellung „Fünf Positionen“ im Januar der Umbau für die geplante Präsentation des Evangeliars. „Wir weichen für Spitzweg in andere Räume aus.“

In der jüngsten Zusammenkunft des Museumsbeirates stellten Desel und Museumsleiterin Dr. Elisabeth Schwarm die Ausstellungsplanung für 2020 vor. Vorgesehen sind zwei Ausstellungen im Außenbereich des Museums. Von April bis Juli ist eine Ausstellung zum Thema die sieben Todsünden „Saligia“ geplant. Ob neben Spitzweg mit Rubens ein zweiter prominenter Name im Ausstellungsbetrieb auftauchen wird, ist dagegen noch offen, weil zeitgleich in Paderborn eine Rubens-Präsentation stattfinden soll.

In dem sich dem Ende zuneigenden Jahr entwickelten sich die Besucherzahlen erfreulich. Bis zum 30. September haben 16 488 Interessierte das Haus besucht. Zum Vergleich: 2018 waren es nur 12 729. Einen großen Anteil an der Besucherzahl hat neben der gerade zu ende gegangenen Ausstellung „Inspiration durch Licht“ mit dem Reiterbild von Max Liebermann mit über 3000 Besuchern der traditionelle Handwerkermarkt mit 3857 Besuchern.

Energischen Widerspruch erntete der FWG-Vertreter Bernhard Poppenberg, der in der Beiratssitzung aufforderte, auf den Ankaufsetat von 20 000 Euro im Hinblick auf den Umbau zu verzichten. Die Direktorin wehrte sich mit dem Hinweis, dass das Budget eher klein und alle Ankäufe strengen Kriterien unterliege.