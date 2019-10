Westkirchen -

Eine Arbeitsmaschine, ein sogenannter Steinbrecher, ist am Mittwoch von der Ladefläche eines Lkws gerutscht, der auf der B 475 in Richtung Ennigerloh-Westkirchen unterwegs war. Die Polizei kündigte am Nachmittag, an, dass es wegen der Bergungsarbeiten ab 18 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte.