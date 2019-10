Endloses Tauziehen um eine Halle

Im Übrigen handele es sich um keinen echten Nebenerwerbsbetrieb. Der Bauherr wolle zwei Millionen Euro investieren, um bestenfalls 25.000 Euro Gewinn im Jahr zu erzielen. Hubert Merten – der von Beruf Rechtsanwalt und Landwirt im Nebenerwerb ist – reicht es jetzt: Er hat eine Untätigkeitsklage eingereicht. Entscheiden muss das Verwaltungsgericht .

Sein Herz gehört der Landwirtschaft, auch wenn Hubert Merten von Beruf Rechtsanwalt und Notar ist. 1997 hat er den Hof seines Onkels in Füchtorf geerbt, den er seitdem – gemeinsam mit seinem Sohn – im Nebenerwerb bewirtschaftet. Auf diesem Hof will Merten eine neue Geräte- und Lagerhalle bauen. Aber das Bauamt des Kreises Warendorf verweigert seit eineinhalb Jahren die Genehmigung dafür. Weil die Mühlen der Behörden aus Sicht von Merten zu langsam mahlen, hat er die Justiz eingeschaltet.

„ Ich habe eine Untätigkeitsklage eingereicht. Seit April 2018 habe ich immer wieder beim Bauamt nachgefragt. Aber nichts ist passiert. Ich habe eine Untätigkeitsklage eingereicht. Seit April 2018 habe ich immer wieder beim Bauamt nachgefragt. Aber nichts ist passiert. “ Hubert Merten

Am 9. Juli 2019 reichte der Landwirt im Nebenerwerb zunächst eine Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht ein. „Ich hatte meinen Bauantrag schon im April 2018 gestellt – und immer wieder beim Bauamt nachgefragt“, erzählt Merten, der in Bad Laer lebt. „Aber nichts ist passiert.“

Landwirtschaftlicher Nebenerwerb Nicht jedes Gebäude für einen landwirtschaftlichen Betrieb ist im Außenbereich zulässig. Ein landwirtschaftlicher Betrieb muss auf Dauer ausgerichtet und lebensfähig sein. Dies wird als „Nachhaltigkeit“ bezeichnet. Dabei kommt es auf den Umfang der Betätigung, die Betriebsform, auf die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, die Eignung des Betriebsführers und die wirtschaftlichen Verhältnisse an. Bei einem Nebenerwerbsbetrieb hat die Gewinnerzielungsabsicht eine besondere Bedeutung. Arbeits- und Kapitaleinsatz müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum Gewinn stehen, der erwirtschaftet werden kann. ...

Das Bauamt dagegen bezweifelt, dass Merten überhaupt eine Halle mit dem Ausmaß von 504 Quadratmetern benötigt. Nach Auffassung der Behörde würden gut 300 Quadratmeter ausreichen. Ein Gutachter der Landwirtschaftskammer bescheinigte Merten allerdings, dass für seine Zwecke eine Halle in der von ihm beantragten Größenordnung angemessen ist.

Landwirtschaftskammer bestätigt Bedarf für die Halle

Dabei ist das Hin und Her um die Größe der Halle nur ein Problem, mit dem Merten sich herumschlägt. Denn auf seiner Hofstelle, die 23,5 Hektar umfasst, befindet sich auch noch ein Wohngebäude, in dem zuletzt seine Tante lebte. Um dieses Gebäude als Arbeitnehmerunterkunft nutzen zu können, musste Merten eine Nutzungsänderung beantragen – die auch bewilligt wurde. Derzeit wohnen dort fünf Rumänen, die in Deutschland arbeiten. „In dieses Haus habe ich inzwischen 150.000 Euro gesteckt, weil das Bauamt ständig Nachforderungen hatte“, ärgert sich Merten.

„ Wegen der Arbeitnehmerunterkünfte auf dem Hof ist die landwirtschaftliche Nutzung nur noch untergeordnet. Wegen der Arbeitnehmerunterkünfte auf dem Hof ist die landwirtschaftliche Nutzung nur noch untergeordnet. “ Sigurd Peitz

Auch diesen Punkt beurteilt die Behörde anders: „Der Eigentümer und Bauherr ist Rechtsanwalt und Notar und lebt nicht auf der Hofstelle in Füchtorf. Es handelt sich um einen Nebenerwerbsbetrieb. Durch Nutzungsänderungen von Gebäuden auf dem Hof, die als Arbeitnehmerunterkünfte für einen fleischverarbeitenden Betrieb dienen, ist die landwirtschaftliche Nutzung nur noch untergeordnet“, argumentiert Bauamtsleiter Sigurd Peitz.

Hof dient als Arbeitnehmer-Unterkunft

Merten dagegen vermutet, dass der Kreis die Unterbringung der Rumänen auf dem Hof verhindern will. „In Füchtorf ist es einmal zu einem Messerstecherei gekommen, an der Menschen verschiedener Nationalität beteiligt waren – auch einige Rumänen. Aber bei mir auf dem Hof ist noch nie etwas passiert.“ Vorwürfe der Behörde, das Haus sei überbelegt, seien auch falsch – so der Hofeigentümer. „Viele haben sich einfach nicht wieder bei der Stadt abgemeldet, wenn sie ihren Job beendet hatten.“

Bauamt: Kein klassischer Nebenerwerb

Die Verweigerung der Baugenehmigung für die Halle habe die Behörde auch damit begründet, dass Flächen dazugekauft wurden. (Ursprünglich war der Hof nur 12,3 Hektar groß). Diesen Kauf habe das Bauamt als „unökonomisch“ bezeichnet, erläutert Merten. Bauamtsleiter Peitz stellt dem entgegen, dass der geforderte Kaufvertrag über diese Flächen nie vorgelegt wurde. „Ein vergleichbarer landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb erwirtschaftet bis zu 25 000 Euro Gewinn pro Jahr. Die Investitionen für den (behaupteten) Zukauf für Acker- und Grünflächen sowie für Maschinen und die geplante Halle liegen aber bei knapp zwei Millionen Euro und stehen damit in keinem Verhältnis.“ Sollte der Betrieb sich aber in den nächsten Jahren weiter entwickeln und zusätzliche Gewinne erzielen, so Peitz, könnte auch eine erneute Erweiterung der Halle erfolgen. Diesen Kompromiss habe der Antragsteller jedoch abgelehnt.

Hubert Merten wartet stattdessen auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts und hofft, dass er bald seine Halle bauen kann.