„Auch wenn es sich wiederum um einen Partner in Afrika handelt, so sind Partner, Inhalte und Ziele dieses auf drei Jahre angelegte Projektes doch anders als das, was wir in Südafrika erfolgreich praktizieren“, erklärt Frank Tischner , Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, der mit Jan-Niclas Gesenhues, Leiter International bei der KH S+W, gerade aus Maputo zurückgekehrt ist, wo der Kooperationsvertrag unterzeichnet wurde. Gesenhues ist für die Gesamtkoordination der internationalen Bildungsprojekte verantwortlich, vor Ort wird der Langzeitexperte Pedro Schünemann Cristófaro Silva die Berufsbildungspartnerschaft betreuen.

Projektpartner der Kreishandwerkerschaft in Mosambik sind das Instituto Industrial de Maputo (IIM), eines der am besten ausgestatteten Berufsbildungseinrichtungen des Landes mit Ausbildungslehrgängen in den Bereichen Maschinenbau, Mechanik, Elektrik und Elektronik sowie Bautechnik mit rund 1400 Schülern, und die Associação Moçambicana de Energias Renovavais (AMER), einem Verband lokaler Unternehmen für erneuerbare Energien.

„Die Berufsausbildung in Mosambik ist – anders als in Deutschland – wenig praxisorientiert“, erklärt Tischner. „Dies hat zur Folge, dass drei Viertel der Berufsschulabgänger keine Arbeitsstelle im erlernten Beruf finden. Hier können wir als Kreishandwerkerschaft mit unserer Erfahrung in der dualen Ausbildung Impulse hinsichtlich der Einbeziehung der Privatwirtschaft in die Berufsausbildung geben.“