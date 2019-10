Die Leistungen der Pflegeversicherung und auch die Abrechenbarkeit von Leistungen sind für Laien oft schwer zu verstehen. Hinzu kommt eine Gesetzesänderung, durch die auch bislang ehrenamtlich Helfende wie Nachbarn für ihren Einsatz von der Pflegekasse entlohnt werden können.

Daher bietet die Pflege- und Wohnberatung des Kreises Warendorf in Kooperation mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz eine Telefonaktion für alle Ratsuchenden an.

Am Montag, 28. Oktober, beantworten drei Experten von 16 bis 18 Uhr unter der ✆ 0 25 81 / 53 50 90 alle wichtigen Fragen wie: „Wann stehen mir Leistungen in vollem Umfang zu? Wie kann ich diese in Anspruch nehmen? Wie kann ich als Haushaltshilfe oder als ehrenamtlich engagierter Nachbar tätig werden, ohne dabei in den Bereich illegalen Beschäftigung zu rutschen?“

Auskunft geben Gunnar Peeters (Leiter des Referates Pflege des Verbandes der Ersatzkassen NRW), Annette Wernke (Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz) und Beate Baldus (Pflege und Wohnberatung des Kreises). Sie stehen für alle Fragen zur Inanspruchnahme der Leistungen, zur Abrechnung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen mit der Pflegekasse, zum anspruchsberechtigten Personenkreis und zu den Möglichkeiten einer Schulung zur Verfügung.