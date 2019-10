Am Montag, 4. November, und Mittwoch, 6. November, gibt es jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr kostenfreie Rechtsberatung in der Beratungsstelle Warendorf (Jobcenter, Südstraße 10 a). Einen Vortrag über das Thema „Starkregen, Rückstau und Überflutungsschutz“ bieten die Verbraucherschützer am Montag, 4. November, um 17 Uhr im Kreishaus Warendorf an.

In der Verbraucherzentrale im Ahlener Rathaus gibt es Beratungstage zu Strom sparen und Energierecht (Dienstag, 5. November), Telekommunikation (Donnerstag, 7. November) und Datenschutz und Kaufrecht (Dienstag, 12. November). Ein Infostand Energie steht am Samstag, 9. November, am Marienplatz und ein Stand der Schlichtungsstelle Nahverkehr am Freitag, 15. November, im Bahnhof.

Das ganze Programm und Anmeldung unter www.verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen/ahlen.