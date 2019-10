Die Geschichte des 1934 von Dr. Paul Engelmeier gegründeten Heimathauses wurde jetzt in einem Buch verfasst. In mühsamer Kleinstarbeit hatte Professor Dr. Rüdiger Robert die spannende Aufbaugeschichte des Heimathauses wissenschaftlich fundiert zusammen getragen und jetzt als Buch im Kaminraum des Museums RELiGO offiziell vorgestellt. In seiner Vortrag verwies Professor Dr. Robert auf die Wurzeln des Heimathauses Münsterland im kleinstädtisch-ländlich-katholischen Milieu Telgte hin. Diese seien zu keinem Zeitpunkt während des Dritten Reiches verloren gegangen. „Eine wesentliche, wenn nicht entscheidende Rolle hat in diesem Kontext der Museumsgründer Dr. Paul Engelmeier gespielt,“ lobte Robert den Museumsgründer.

Unterm Hakenkreuz, Entstehung und Anfänge des Heimathauses Münsterland im katholischen Telgte, erscheint als Schriftenreihe des Museums RELíGIO, Band 5, 110 Seiten, broschiert, mit zahlreichen Abbildungen, 14,90 Euro, ISBN 978-3-8309-4108-8.